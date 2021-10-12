12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке ко Дню матери откроют музейную комнату женской славы региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Гродненской областной организации ОО "Белорусский союз женщин" Ирина Степаненко.

Новая музейная комната "Женская слава Новогрудчины" создана по инициативе областной и районной женских организаций. Разместится музей в территориальном центре социального обслуживания населения Новогрудского района, где действует одна из самых активных первичных организаций района.

"Музейная комната объединит экспозиции о женщинах, награжденных орденом Матери, достойно воспитавших пять и более детей. Расскажет она о женщинах-ветеранах Великой Отечественной войны, Героях Социалистического труда, а также удостоенных звания "Женщина года Новогрудчины". Отдельные стенды будут посвящены историческим личностям региона из числа представительниц прекрасной половины человечества. Уверена, что она станет одним из мест семейного воспитания молодежи", - отметила Ирина Степаненко. Она подчеркнула, что экспозиция в Новогрудке станет уже седьмой подобной по счету в Гродненской области. Ранее музеи Матери, Женщины, Семьи были открыты по инициативе президиума Гродненской областной женской организации в Волковысском, Гродненском, Дятловском, Лидском, Мостовском, Зельвенском районах. Торжественное открытие музея запланировано на 14 октября.

В Гродненской области на этой неделе активно проходят мероприятия, приуроченные ко Дню матери. Среди них торжественные приемы, вечера-чествования, праздничные концерты, выставки, поздравительные акции и флешмобы.-0-