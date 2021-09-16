В Новогрудке открыли новое здание филиала Гродненского агентства по госрегистрации

16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В новое здание переехал Новогрудский филиал РУП "Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Ранее филиал размещался в арендуемых помещениях. По инициативе Госкомимущества и с согласия Новогрудского райисполкома на баланс филиала из коммунальной собственности передали здание библиотеки в центре города.

"Филиал оснащен высокотехнологичным оборудованием. В том числе информационным терминалом с возможностью онлайн-записи, содержащим справочную информацию, актуальные новости. Оборудованы системы электронной очереди, а также контроля и управления доступом", - рассказали в Госкомимуществе.

Для клиентов создан комфортный зал ожидания, оборудованный Wi-Fi. Также в новом здании разместились производственный архив, зал для осуществления административных процедур, а также оборудованное помещение для удостоверения сделок с недвижимым имуществом. Кроме того, после реконструкции здесь организована безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями, в том числе оборудованы парковочные места, установлены пандусы.

Открытие нового здания приурочено ко Дню народного единства.-0-