В Новогрудском районе в школах и детсадах прошли проверки готовности к эвакуации

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках акции "Единый день безопасности" в Новогрудском районе во всех учреждениях образования района прошли практические отработки планов эвакуации. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

"Когда в школах и детских садах района сработала автоматическая пожарная сигнализация, взрослые и дети приступили к эвакуации из зданий по эвакуационным выходам. Сделали это организованно, быстро и без паники. Меньше чем через четыре минуты все группы, классы и кабинеты стали пустыми. После переклички, доклада и повторения основ безопасности учащиеся и персонал возвратились в здания и продолжили занятия", - рассказали в пресс-службе.

Практические отработки действий при возникновении ЧС в образовательных учреждениях в начале учебного года стали традиционными. Получаемые навыки и умения помогут правильно сориентироваться в случае реальной угрозы жизни и здоровью и избежать трагедий.-0-