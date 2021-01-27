В Новой Боровой 28 января на несколько часов отключат отопление и горячую воду

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителям столичного района Новая Боровая 28 января на несколько часов отключат отопление и горячее водоснабжение для проведения профилактических работ. Об этом информирует обслуживающая организация "А-100 Комфорт" в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
"В период с 00.00 до 4.00 в кварталах "Центральный парк", "Нескучный сад", "Северное сияние", "Квартал-парк" и "Цветной квартал" будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в связи с проведением ГП "Минрайтеплосеть" профилактических работ в котельной "Копище-2", расположенной по ул.Камова", - сказано в объявлении.
Плановые работы сначала были назначены на 26 января, но затем перенесены.
Как сообщалось ранее, в микрорайоне Новая Боровая несколько раз происходило отключение отопления из-за аварий на котельной Минрайтеплосети.-0-