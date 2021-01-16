В Новой Боровой устранили проблемы с подачей тепла в жилые дома

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы с подачей тепла в жилые дома в столичном микрорайоне Новая Боровая устранены, информирует обслуживающая организация "А-100 Комфорт" в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Однако на данный момент показатели температуры и давления теплоносителя на вводах в здания не соответствуют температурному графику, который утвержден ГП "Минрайтеплосеть", поэтому некоторое время в квартирах может наблюдаться колебание степени нагрева систем отопления. "Надеемся, в ближайшее время показатели теплоснабжения будут восстановлены в полном объеме и тепло больше не покинет Новую Боровую", - отметила в сообщении компания.

Как сообщалось, в столичном микрорайоне Новая Боровая сегодня уже второй раз за неделю возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. Аварийная бригада работала над устранением неполадок.

Жители Новой Боровой 14 января на день также оставались без тепла в домах - причиной тому указывалась также авария на котельной.-0-