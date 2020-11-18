В Новой Боровой восстановили подачу горячей и холодной воды

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водоснабжение жителей микрорайона Новая Боровая восстановлено. Об этом информирует управляющая организация "А-100 Комфорт" в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"В Новой Боровой появилось горячее и холодное водоснабжение. Берегите себя и своих близких", - написала сегодня утром организация.

Накануне председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что через УП "Минскводоканал" городские власти отслеживают ситуацию в оперативном режиме. Причиной возникновения проблем с водой, возможно, стало умышленное повреждение запорной арматуры, следы которого были обнаружены при проверке. По словам мэра, работники предприятия в экстренном порядке проводили ремонт при отсутствии импортных комплектующих к дорогостоящему оборудованию. Он также отметил, что необходимо промыть систему, тщательно обследовать воду в лабораторных условиях, чтобы подтвердить ее качество, прежде чем подавать потребителям.-0-