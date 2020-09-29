В "Новой Рудне" возможна задержка при прохождении границы из-за строительных работ

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Возможны временные задержки при прохождении белорусско-украинской границы в пункте пропуска "Новая Рудня", сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.

В пункте пропуска "Новая Рудня" (сопредельный украинский пункт пропуска "Выступовичи") будут проводиться строительно-монтажные работы сегодня с 12.00 до 13.00. "В связи с этим возможны задержки в прохождении белорусско-украинской границы транспорта и граждан", - уточнили на таможне.

Таможенники просят учитывать эту информацию при планировании маршрута следования, по возможности выбирать иные пункты пропуска для пересечения белорусско-украинской границы.-0-