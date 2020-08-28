В новом микрорайоне Лиды все дома оборудуют электроплитами

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА). В Лиде появится новый микрорайон Северный, где все жилые дома будут оборудованы исключительно электрическими плитами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Микрорайон будет состоять из шести кварталов. В каждом из них, согласно проекту, дома будут образовывать закрытые территории округлой или прямоугольной формы, внутри которых разместятся школы, детские сады и другие социально значимые объекты.

На дворовых территориях будет создана комфортная среда для отдыха, при этом парковки выносятся за их пределы. Заезды во дворы будут предусмотрены только для специальной техники, например, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарных. Такое решение принято в интересах безопасности детей, для них во дворах предусматриваются игровые площадки.

Для водителей, в свою очередь, планируются не только парковки, но и многоуровневые паркинги.

На первых этажах жилых домов разместятся объекты торговли и обслуживания.

Строители уже приступили к подготовке территории для возведения первого квартала. Он расположится на площади 37 га. Здесь планируются 2600 квартир, два детских сада, каждый на 190 мест, школа на 1020 мест. В числе будущих новоселов - более 500 многодетных семей.-0-