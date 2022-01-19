В новом цеху Толочинского консервного завода производят 2 т картофеля фри в час

19 января, Толочинский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Производительность новой линии по производству картофеля фри Толочинского консервного завода составляет 2 т готового продукта в час. Об этом корреспонденту БЕЛТА на открытии нового производственного цеха рассказала главный технолог предприятия Марина Алейникова.

Специалист рассказала, что технология производства картофеля фри очень сложна тем, что по крупицам собиралась по мировым аналогам, изучались и выбирались лучшие методы изготовления продукта. "Изучали все требования выпуска картофеля фри, начиная от посадки картофеля и до выхода готового полуфабриката. Посадка клубней должна быть правильной, необходимо вовремя и по технологии вносить удобрения. В производстве картофеля фри зарекомендовал себя сорт "инноватор", но мы работаем над нашими белорусскими сортами с Научно-практическим центром НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. И теперь будем делать ставку на сорта "лель", "палац", "нара". Они имеют определенный состав сухих веществ, редуцирующих сахаров. В лабораторных условиях мы провели испытания, и эти сорта зарекомендовали себя очень неплохо", - отметила Марина Алейникова.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, главный технолог РУП "Толочинский консервный завод" Марина Алейникова и Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин во время открытия цеха

Она добавила, что обрезки и некондиционный картофель идут на производство крахмала, так что и из остатков тоже извлекают пользу. Главный технолог рассказала, что производимый продукт является полуфабрикатом, который перед процессом упаковки проходит тоннель шоковой заморозки - при температуре минус 40 градусов по Цельсию. После покупки его можно в течение нескольких минут обжарить во фритюрнице или на сковороде, и хрустящие ломтики будут готовы к употреблению. Пакуют картофель фри по 750 г и 2,5 кг. Также специалист подчеркнула, что для правильного хранения сырья в будущем на предприятии появится новое картофелехранилище.

Этот объект, как отметил директор завода Анатолий Анюховский, был самым сложным за все его 20 лет работы в качестве руководителя предприятия. Однако уникальное для Беларуси производство дает предприятию возможность конкурировать на рынке с зарубежными поставщиками и обеспечивать внутренний рынок качественным продуктом отечественного производства. В год здесь смогут выпускать от 3,5 тыс. т картофеля фри, а при выходе на полную мощность новой линии ее годовая производительность вырастет до 10 тыс. т.

Председатель облисполкома Александр Субботин, который побывал на открытии цеха, подчеркнул, что уникальное для области и страны производство затрагивает не только сферу пищевой промышленности. "В данном случае можно говорить про науку, производство, сельское хозяйство, импортозамещение - данный проект затрагивает все эти направления", - подытожил глава области.-0-

Александр Субботин во время открытия цеха

Толочинский консервный завод

Фото Олега Фойницкого