В Новополоцке и Полоцком районе пройдут электронные ярмарки вакансий

28 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке и Полоцком районе на этой неделе проведут электронные ярмарки вакансий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ярмарки пройдут на сайте e-vacancy.by. В Новополоцке ее организуют 28 сентября с 10.00 до 12.00. В ней заявлены несколько предприятий: НТКУП "Трамвайный парк", ГП "Новополоцкая управляющая компания", ОАО "Трест №16, г. Новополоцк", УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов", гостиничный комплекс "Новополоцк", филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" и ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк". Организации предоставят более 50 вакансий.

В Полоцком районе электронная ярмарка состоится 30 сентября с 10.00 до 12.00. Соискатели работы получат возможность задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. В мероприятии планирует принять участие торговая сеть. Она готова трудоустроить семь человек.-0-