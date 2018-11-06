В Новополоцке многодетные семьи получили ключи от квартир в новом доме

6 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке построен дом, в котором будут проживать многодетные семьи, семьи, на попечении которых есть дети с ограниченными возможностями, а также дети-сироты, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Ирина Каспутис.

Дом построили менее чем за год: работы проводились с декабря 2017 года по август 2018-го. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья - чуть более 4,8 тыс. кв.м. Источник финансирования - китайские инвестиции. Заказчиком выступил УКС Витебского облисполкома, генподрядчиком - Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация, субподрядчиком - строительно-монтажный трест №16 Новополоцка.

Разместился 84-квартирный дом в микрорайоне №10. В шаговой доступности находятся ясли-сад-начальная школа, магазины.

Председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов поздравил новоселов с открытием дома, а также с Днем Октябрьской революции. "Социально-экономические принципы, сформированные в период Советского Союза, легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства", - отметил руководитель города.

В церемонии также приняли участие строители и китайские партнеры. Возведение многоэтажки стало возможным после подписания соглашения между правительствами Беларуси и Китая о реализации второго этапа проекта по строительству социального жилья в нашей стране. Средства технико-экономической помощи Китая используются для строительства в Беларуси социального жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.-0-