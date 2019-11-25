В Новополоцке появится школа мира

25 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке средней школе №2 сегодня присвоят стутус школы мира, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома.

Учебное заведение станет третьей школой мира в регионе. В учреждении образования уже несколько десятилетий действует уникальный народный музей боевой славы. Его создатель педагог, почетный гражданин города Евгения Трапезникова на базе школы с 1969 года занималась поисково-исследовательской деятельностью. Только в Полоцком районе на основании поисковой работы военно-патриотического клуба "Разведчики воинской славы" установлено 11 памятников и три мемориальные доски.

"Решение присвоить СШ №2 Новополоцка звание школы мира принято областной организацией Белорусского фонда мира за многолетнюю и плодотворную работу по увековечению памяти защитников Отечества, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения", - отметили в облисполкоме.

Проект "Школа мира" реализуется в Витебской области с прошлого года. Первым в регионе учебным заведением, получившим это звание, стала СШ №1 Городка, вторым - витебская СШ №28. Школа мира - совместный проект Министерства образования и Белорусского фонда мира. Он призван вовлечь детей в патриотическую работу, подготовить их к участию в благотворительных акциях и научить решать конфликты мирным путем.-0-