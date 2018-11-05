В Новополоцке появится скульптура ангела-хранителя города

5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке появится монументально-декоративная скульптура ангела-хранителя города, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Ирина Каспутис.

Скульптура высотой около 2 м будет изображать ангела, держащего в руках лилию - символ города. Само божественное существо будет находиться в лире - символе музыки. "Также лира похожа на плывущую ладью. Не случайно скульптура разместиться в дендропарке, рядом с которым протекает Западная Двина. Кроме того, в нынешнем году Новополоцк - культурная столица Беларуси, поэтому ангел будет символизировать и музу", - отметила Ирина Каспутис. Скульптуру установят на подсвечивающемся стеклянном постаменте, напоминающем речные волны, а стальные части внутри стекла - струны лиры.

Автором композиции выступает уроженец нефтеграда Дмитрий Оганов, заказчиком - Новополоцкая спецавтобаза. Изготовят ее за счет спонсорских средств.

Открыть скульптуру планируют 14 декабря. В этот день в городе состоится церемония торжественного закрытия мероприятий республиканской акции "Культурная столица Беларуси".-0-