В Новополоцке спасатели возвели понтонный мост

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке через реку Западная Двина работники Пинского центра республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС установили понтонный мост. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Площадку посетил министр по чрезвычайным ситуациям, где встретился с руководителями органов местной власти и субъектов хозяйствования. Вадим Синявский поблагодарил работников МЧС за качественную и оперативную работу. Встреча символично была начата с минуты молчания, которая прошла в стране ровно в полдень в дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.

В течение суток спасатели установили 20 понтонов, каждый из которых весит 7 т. К слову, для доставки и установки переправы было задействовано 30 человек личного состава, 18 автомобилей понтонно-мостового парка и тягач ЗИЛ-131 с катером БМК 150.

С помощью понтонного моста, длина которого составляет 130 м, граждане Новополоцка и близлежащих населенных пунктов смогут беспрепятственно перемещаться на другую сторону реки на протяжении всего срока реконструкции моста. Дорожные службы в настоящее время завершают обустройство подъездных путей.

Мост через реку Западная Двина был построен в 1962 году, его капитальный ремонт провели 20 лет назад. Мониторинги состояния безопасности конструкции проводились ежемесячно. В ходе одного из таких в мае текущего года комиссией были обнаружены дефекты конструкций, которые не несли непосредственной угрозы жизни людей, однако требовали вмешательства специалистов. В этой связи Министерством транспорта и коммуникаций было принято решение о закрытии моста на реконструкцию. -0-

Фото МЧС