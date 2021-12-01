В Новополоцке временно приостановлено пешеходное движение по понтонному мосту через Западную Двину

1 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Понтонный мост через Западную Двину в Новополоцке нуждается в дополнительном обслуживании и будет временно закрыт для пешеходов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском облисполкоме.

Сейчас специалисты Пинского центра Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС начали регламентные работы на объекте. Для этих целей будут использовать буксировочно-моторный катер и другую технику.

Проведение регламентных работ прежде всего обусловлено погодными условиями.

"С наступлением зимы мост нуждается в обслуживании замков, всех стыковых устройств. Его отведут вдоль берега и будут проводить ремонтные работы. Большой подъем воды вызвал необходимость оборудования дополнительного звена моста", - сообщили специалисты на месте.

Работы планируют завершить в субботу, 4 декабря.-0-