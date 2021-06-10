В новых больницах Минска практически каждая койка будет обеспечена кислородом - Кухарев

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новых больницах Минска практически каждая койка будет обеспечена кислородом, сообщил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев на встрече со студентами в Белорусском государственном медицинском университете, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кухарев заметил, что по итогам прошедшего периода пандемии сделаны серьезные выводы. Сейчас проводится модернизация ряда медицинских учреждений. Ранее подачей кислорода были обеспечены 10-15 коек, и этого было достаточно. "Но пандемия показала, что их должно быть значительно больше. В новых больницах будем планировать, чтобы практически каждое место было обеспечено кислородом", - сказал он.

Будут пересмотрены подходы и по производству определенных лекарств. Что касается медицинских масок, закуплено самое современное оборудование. На сегодня в стране нет проблем с производством защитных масок, респираторов. Это же касается и пошива спецодежды. "Жизнь показала, что она нужна, и в больших количествах", - добавил мэр.-0-