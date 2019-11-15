В новых и капитально ремонтируемых домах Гомеля будет предусмотрена установка видеонаблюдения

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в новых многоквартирных домах и в старом жилом фонде при проведении капитального ремонта необходимо предусматривать установку систем видеонаблюдения. Такую задачу сегодня поставил на заседании Гомельского горисполкома председатель Петр Кириченко при обсуждении вопроса о профилактике преступлений в общественных местах, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании прокурор Гомеля Юрий Булынко подчеркнул важную роль в профилактике преступлений систем видеонаблюдения в жилых многоквартирных домах и на прилегающей территории. Он сообщил, что в 2019 году УКС Гомеля ввело в эксплуатацию девять жилых домов, из них лишь четыре оборудованы системами видеонаблюдения. Из семи возводимых в настоящее время система видеонаблюдения предусмотрена проектом лишь в одном. "При этом камеры видеонаблюдения в жилых домах имеют значение не только для профилактики, но и раскрываемости преступлений", - сказал прокурор. В качестве примера он привел ситуацию, когда в этом году благодаря видеонаблюдению, установленному жильцами в одном из домов по улице Мазурова, удалось установить личность и задержать профессионального вора, который был причастен к кражам по всей республике.

"Всем застройщикам до начала строительства новых домов необходимо предусматривать системы видеонаблюдения. Если они не были изначально внесены в проект, нужно откорректировать документацию. Также этот вопрос важно учитывать и при постановке жилья на капитальный ремонт", - подчеркнул Петр Кириченко. Данное поручение найдет отражение в решении исполкома. Мэр поставил задачу проработать и определить источники финансирования.-0-