В новых павильонах "Белсоюзпечати" повышаются продажи печатных СМИ - гендиректор

26 сентября, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В новых многофункциональных павильонах "Белсоюзпечати" увеличивается реализация печатных средств массовой информации, сообщил журналистам во время открытия первого подобного объекта в Витебской области генеральный директор предприятия Игорь Дудич, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый многофункциональный павильон "Белсоюзпечати" открылся сегодня возле Дома торговли в Орше. Его площадь - 18 кв.м. В павильоне нового формата посетителям впервые предоставлена возможность заряжать электронные гаджеты, безлимитный интернет через Wi-Fi, расширена зона выкладки печатных изданий. Для улучшения уровня обслуживания в киоске есть система оценки персонала - "лайкер", благодаря которой стало возможным оперативно реагировать на замечания, предложения и пожелания. Стало доступным общение с продавцами на разных языках через онлайн-переводчик. Кроме того, запущен интерактивный помощник для туристов - городской навигатор по достопримечательностям.

"По программе развития предприятия идет плановая замена павильонов на объекты нового образца, которые хорошо себя зарекомендовали в Минске, Гродно, Гомеле. Они более комфортабельны, есть кондиционер, подогрев полов. В новых объектах растет реализация газет, журналов, книг, увеличивается зарплата продавцов", - отметил Игорь Дудич.

Продажи печатных СМИ в павильонах увеличиваются на 80%, книжной продукции - в 3 раза, бумажно-беловых товаров - 2,6 раза. В среднем товарооборот таких объектов возрастает в два раза. На 2020 год запланирована установка таких павильонов в Орше, а также в областных центрах страны.

Торговое республиканское унитарное предприятие "Белсоюзпечать" - крупнейшая торговая сеть страны, включающая павильоны, киоски, магазины. В основе деятельности предприятия - предоставление широкого ассортимента печатной продукции, оформление подписки, реализация билетов на транспорт, сопутствующих товаров. Ежедневно через сеть предприятия поступает на прилавки более 115 тыс. экземпляров газет и журналов. В будущем планируется уйти от названия "Белсоюзпечать" в пользу "Белдрук".-0-