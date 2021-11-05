В ОАО "Александрийское" завершают высадку яблоневого сада

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Александрийское" Шкловского района завершают посадку яблоневого сада. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала ведущий агроном-садовод хозяйства Ольга Шумилко.

"В этом году мы продолжили реализацию программы по закладке молодого сада, которая продлится до 2025 года, - отметила Ольга Шумилко. - Работы начались еще в прошлом году: тогда сделано порядка 65 га культурных насаждений, сейчас мы высадили еще 40 га. Через год саженцами яблонь будет дополнено 20 га. Примерно через 3-4 года мы соберем со всей этой территории полноценный урожай".

Работы по закладке сада начались в хозяйстве с 11 октября. Почти за месяц высажено более 44 тыс. саженцев белорусской селекции. Аграрии отдали приоритет таким сортам, как "Алеся", "Белорусское сладкое", "Сябрына" и "Имант". В первую очередь они отличаются прекрасными вкусовыми качествами, хорошей лежкостью при хранении и повышенным иммунитетом к различным грибковым заболеваниям. "Более того, эти сорта оптимально приживаются в наших климатических условиях", - подчеркнула ведущий агроном-садовод.

Высадка происходит путем совмещения механического и ручного труда. Так, на закладке сада задействованы около 10 работников и одна посадочная машина. По словам аграриев, сейчас наступила оптимальная пора для того, чтобы молодые деревца прижились и перенесли наименьший стресс при посадке. Однако на этом работы не закончатся: для того, чтобы труд не пропал зря, новые насаждения протравят от грызунов и побелят для защиты от солнечных ожогов в зимний период.

Будущий урожай яблок планируют поставлять на внутренний рынок белорусскому покупателю, а также направлять на экспорт. На сегодня основной культурой, которую выращивает ОАО "Александрийское", стала белокочанная капуста. В хранилище уже заложено более 170 т капусты урожая этого года. Со следующего года под новые виды овощных культур в хозяйстве выделят около 60 га.-0-