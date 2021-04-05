В ОАО "Гродно Азот" рассказали подробности об инциденте с выбросом серы

5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" произошел выброс серы. Во время инцидента никто не пострадал, вреда экологии не нанесено. Такую информацию со ссылкой на генерального директора Игоря Ляшенко приводит портал предприятия, сообщает БЕЛТА.

В ОАО "Гродно Азот" существует практика, когда руководители предприятия в выходные дни несут дежурство по заводу. 4 апреля дежурным был генеральный директор Игорь Ляшенко. Около 11.20 он получил сообщение о внештатной ситуации на эстакаде слива жидкой серы в цехе олеума и проследовал на место.

Жидкая сера на предприятие поступает в цистернах, оборудованных терморубашкой и тэном электрообогрева. По технологии во время слива серу предварительно разогревают до установленных температур.

"Жидкая сера представляет собой высоковязкое вещество, при высоких температурах происходит ее расширение и выделение серных газов. В процессе разогрева изредка бывает выброс незначительного количества серы через верхний люк. Подобное у нас произошло впервые. При этом небольшая часть серы попала на электрообогревающие тэны, вызвав незначительное задымление. Согласно действующему положению диспетчер производства вызвал службу МЧС, аварийно-газоспасательный отряд и машину скорой помощи", - рассказал Игорь Ляшенко.

По его словам, персонал цеха сработал профессионально. Пролив расплава был локализован (это около 15-20 кг), задымление устранено. Проблемную цистерну отбуксировали в технологический отстойник.

"Прибывшие сотрудники МЧС, удостоверившись в безопасности произошедшего и проконтролировав ситуацию, убыли в свои подразделения. В процессе контроля газововоздушной среды отклонений не зафиксировано. Сменный персонал работал в штатных средствах защиты", - отметил Игорь Ляшенко. Он подчеркнул, что случай никак не отразился на объеме выпускаемой продукции и технологическом процессе, материального ущерба нет. Никто не пострадал, вреда экологии не нанесено.-0-