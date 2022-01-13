В объединениях патриотической направленности Могилевской области занимаются более 400 учащихся

13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В объединениях военно-патриотической направленности Могилевской области состоит более 400 учащихся. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Могилевском областном центре творчества.

"В этом учебном году в регионе создано 17 объединений по интересам военно-патриотического профиля по программе "Подготовка к военной службе", в которых занимаются более 200 учащихся, - рассказала заместитель директора по туристско-краеведческому направлению Наталья Стрельцова. - Помимо этого, в профильных классах военно-патриотической направленности в учреждениях общего среднего, профессионального и дополнительного образования детей и молодежи работает 15 групп, объединяющих почти 200 человек. Всего по этим направлением работаем с более чем 400 учащимися в возрасте от 14 лет".

По словам Натальи Стрельцовой, еще более 200 ребят занимаются в поисковых объединениях на базе учреждений допобразования региона, что есть неотъемлемая часть патриотического воспитания. Дети изучают военно-историческое прошлое Беларуси, осваивают навыки поисковой работы. "Занятия в объединении позволяют им углубить знания в историческом краеведении, географии, ориентировании, топографии, белорусоведении и культурологии, - отметила заместитель директора. - В программе основное внимание уделено теории и практике поисковой работы на местах бывших боевых действий, сбору воспоминаний о событиях военного времени, созданию поименного банка данных о героических защитниках Могилевщины".

Такая форма работы с молодежью доказала свою эффективность: с каждым годом дети все активнее включаются в поисковую деятельность, которая находит отклик в их сердцах. "Сегодня одна из главных задач учреждения - обучение детей через объединения по интересам, - подчеркнул директор Могилевского областного центра творчества Игорь Авсеенко. - В том числе мы развиваем военно-патриотический профиль, который курируют представители областного историко-патриотического клуба "Виккру" Николай и Светлана Борисенко. Во многих районах области созданы объединения по интересам этого направления, наши дети участвуют в поисковых экспедициях, работают в архивах, а также с интернет-ресурсами "Партизаны Беларуси", "Память народа" и "Подвиг народа".

В процессе обучения в поисковых объединениях дети учатся работать с литературой и первоисточниками, архивными документами, умеют находить взаимосвязь между историческими событиями в масштабах страны и отдельно взятого населенного пункта. Также они получают отличные навыки поисковой работы, учатся ориентироваться на местности, повышают физическую и туристскую подготовку. По словам Игоря Авсеенко, во многом организовать поисковую работу с детьми Могилевскому областному центру творчества помогает сотрудничество с общественным объединением "Виккру". Точкой соприкосновения 27 лет назад стало взаимодействие отдела краеведения и поисковой работы и только что созданного поискового отряда "Виккру".

"Патриотическое воспитание детей и молодежи - общее дело всех, от учреждений образования до общественных объединений, - подчеркнул Игорь Авсеенко. - Сегодня большая часть исторической правды до сих пор находится в земле, поэтому поисковая работа, восстановление событий военного времени и героической памяти советских воинов - благородное дело с определяющей ролью в воспитании подрастающего поколения. Многие пытаются перекроить историю, и если молодежь не будет знать прошлого, то и будущего у нее не будет, - это путь в никуда".

В областном центра творчества действует 652 объединения по интересам, в которых занимаются почти 8,4 тыс. детей и подростков. Учреждение дополнительного образования - самое крупное в республике по числу учащихся.-0-