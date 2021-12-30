В общественной приемной "Белой Руси" в Минске обсудили проект Конституции

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общественной приемной Минской городской организации РОО "Белая Русь" прошел первый прием граждан по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"Членами Минского городского координационного совета общественных объединений и политических партий принято решение организовать выездные приемы, на которых горожане смогут в формате живого общения поделиться своим мнением по проекту Конституции. За базу берутся помещения, в которых располагаются Минская городская и районные первичные организации "Белой Руси". Но участвовать в приемах будут представители как этого объединения, так и Белорусского союза женщин, ветеранской организации, депутаты всех уровней. Присоединится и руководство города. Прозвучавшие актуальные предложения по проекту Конституции будут переданы в Национальный центр правовой информации. Если попутно будут обозначаться какие-то вопросы городской тематики, будем брать на контроль и решать", - рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Пришедшие на выездной прием горожане делились мнением по таким вопросам, как выдвижение кандидатов в парламент, формирование Всебелорусского народного собрания, работа с обращениями граждан. Один из горожан поднял вопрос о необходимости повышать роль партий, активнее вовлекать их в процесс управления государством.-0-