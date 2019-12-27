В Обухово представители фольклорных групп и учреждений культуры собрались на "Сход калядоўшчыкаў"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Обухово представители фольклорных групп и учреждений культуры района собрались на "Сход калядоўшчыкаў". Местом встречи стала музейная комната "Сялянская хата" в центре культуры.

На протяжении декабря работники культуры посещали населенные пункты района, записывали у носителей колядные песни, реконструировали обряд колядования. "Важно было и собрать рецепты традиционной обрядовой еды. Практически у каждой деревни и ее жителей есть локальные особенности праздничного стола. Например в агрогородке Одельск на кутью готовили "ламанцы", а в под Сопоцкином - "кокоры", картофельное блюдо на праздничный ужин", - рассказали в центре. Эти блюда и собираются приготовить участники "Схода калядоўшчыкаў". А собранные рецепты планируется издать в специальном сборнике.-0-

Фото Леонида Щеглова