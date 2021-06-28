В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,1 тыс. фур

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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 28 июня, выезда ожидают более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 90 грузовиков, "Урбаны" - более 10.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 50 большегрузов, "Котловка" - более 80, "Каменный Лог" - более 260, "Бенякони" - свыше 260, "Привалка" - более 250.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 80 фур, "Берестовица" - более 40, "Козловичи" - более 60.-0-