В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,1 тыс. фур

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 12.00 11 июля, выезда ожидают более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 90 грузовиков, "Урбаны" - более 140.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 80 большегрузов, "Котловка" - более 210, "Каменный Лог" - более 180, "Бенякони" - свыше 80, "Привалка" - более 160.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 120 фур, "Козловичи" - более 60.-0-