В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,2 тыс. фур

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 12.00 12 июля, выезда ожидают более 1,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 90 грузовиков, "Урбаны" - более 180.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - 200, "Каменный Лог" - более 240, "Бенякони" - свыше 130, "Привалка" - более 160.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 150 фур, "Берестовица" - более 20.-0-