В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось около 900 фур

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 1 июля, выезда ожидают около 900 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 100 грузовиков, "Урбаны" - более 10.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 50 большегрузов, "Котловка" - более 110, "Каменный Лог" - более 240, "Бенякони" - свыше 250, "Привалка" - более 110.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Козловичи" скопилось более 10 фур.-0-