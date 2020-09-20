В одном из цехов "Гродно Азота" проводились пусковые операции

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" в цехе "Аммиак-3" 19 сентября проводили пусковые операции. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

"В субботу, 19 сентября, около 17.53 в ОАО "Гродно Азот" в цехе "Аммиак-3" из-за выхода из строя регулятора давления прямого действия системы смазки турбокомпрессорного агрегата поз.105-J произошла его остановка, повлекшая остановку компрессора синтез-газа и узла синтеза этого же цеха. При этом сброс технологического газа автоматически производится на факел для огневого обезвреживания", - говорится в сообщении.

Специалисты цеха перевели узел регулирования давления смазки на байпас (резервный путь. - Прим.БЕЛТА), и персонал цеха приступил к выполнению пусковых операций. В процессе пуска сжигание технологического газа на факеле продолжается до полного возврата газа в технологическую систему с выходом цеха на нормальный технологический режим.

Работа других цехов предприятия не была нарушена и велась в штатном режиме, выпуск продукции не прекращался.-0-