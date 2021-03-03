В Октябрьском и Фрунзенском районах столицы в 2021 году откроют новые детские сады

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году во Фрунзенском и Октябрьском районах столицы введут в эксплуатацию по одному детскому саду. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Столица быстро разрастается, поэтому работа по обеспечению детскими садами в шаговой доступности продолжается. В прошлом году в столице ввели в эксплуатацию шесть дошкольных учреждений, а в целом за последние пять лет открыли 21 детский сад, - рассказала Наталья Проскурова. - Разработан план по возведению в Минске до 2023 года 27 учреждений образования, в том числе 20 детских садов. Сейчас в городе строятся два детских сада - во Фрунзенском и Октябрьском районах, которые введут в эксплуатацию в текущем году".

По словам председателя комитета, сейчас в кварталах активной застройки дошкольное образование обеспечивают за счет переукомплектации групп. "Из 441 учреждения столичного дошкольного образования почти половина работает с перегрузкой", - отметила Наталья Проскурова.-0-