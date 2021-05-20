20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В организациях АПК Гомельской области значительно снизилось число несчастных случаев. Об этом шла речь на пленуме областной организации Белорусского профсоюза АПК, сообщает БЕЛТА.

На пленуме подытожили работу в отрасли за 2020 год, а также наметили планы на ближайшую пятилетку. Как было отмечено, в прошлом году в организациях АПК региона удалось добиться снижения числа несчастных случаев на производстве по сравнению с 2019 годом. По ЧП со смертельным исходом наблюдается снижение на 75%: один случай в 2020 году против четырех в 2019-м. Число происшествий на производстве с тяжелым исходом уменьшилось на 32%.

В 2021 году несчастных случаев на производстве со смертельным исходом не допущено. По данным специалистов, это свидетельствует о налаженной работе и общественном контроле за соблюдением требований по охране труда. На пленуме поставлена задача и в дальнейшем повышать эффективность общественного контроля, укреплять позиции для снижения производственного травматизма. Профсоюзные лидеры рекомендуют нанимателям применять прогрессивные методы управления охраной труда. В их числе - механизм персонифицированного учета допускаемых работниками нарушений правил охраны труда, внедрение принципов концепции нулевого травматизма.

Председатель первички ОАО "Мозырьсоль" поделился опытом предприятия и рассказал о практике реализации семи золотых правил концепции нулевого травматизма.

На пленуме прозвучали также рекомендации техническим инспекторам труда.-0-