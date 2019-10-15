В Оршанском районе будет создан комплекс по ремонту техники

15 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Бывший комплекс зданий автомастерских в Оршанском районе продан сегодня за Br294,5 по результатам аукциона комитета "Витебскоблимущество", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Новым собственником имущественного комплекса стал индивидуальный предприниматель Сергей Рудоха из Оршанского района. По его словам, недвижимость он планирует использовать для развития деятельности, связанной с ремонтом и обслуживанием любого вида техники. В частности, речь идет об организации производства деталей и механизмов по оригинальным технологиям.

Сергей Рудоха с группой коллег-единомышленников с момента начала предпринимательской деятельности в 2001 году занимается также социальными проектами в сфере спорта. Оршанские спортсмены входят в число сильнейших в Витебской области по авто- и мотокроссу, в районе развивается картинг. За услугами к оршанским автомастерам обращаются спортсмены из других областей Беларуси. Новая производственная база позволит комплексно подходить к вопросам организации поддержки автокроссменов, отметил Сергей Рудоха, но детали будущего проекта предпочел пока сохранить в секрете.

Неиспользуемые здания и сооружения расположены в деревне Обухово и выставлялись на аукцион с сентября 2015 года в 17-й раз. Начальная цена лота установлена в одиннадцать базовых величин (Br280,5). В состав лота включены 8 зданий различного функционального назначения (гаражи, склады) общей площадью более 2,8 тыс. кв.м, а также дорожная инфраструктура и земельные участки свыше 2,3 га, передаваемые в аренду на 27 лет.

Всего с начала 2019 года на торгах комитета "Витебскоблимущество" продано неиспользуемых зданий и сооружений на сумму почти Br2,5 млн, что более чем в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2018 года.-0-