21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе к концу года отремонтируют более 80 км автодорог, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Предусмотрено выполнение капитального ремонта около 24 км дорог и 170 пог.м мостов, а также текущего ремонта более 60 км дорог и 276 пог.м мостов", - рассказали в пресс-службе.

В ноябре завершится капитальный ремонт на участках автодорог Р76 Орша - Шклов - Могилев и М8/Е95 граница России - Витебск - Гомель - граница Украины. Продолжаются строительно-монтажные работы на мосту через р. Дерновка на дороге Р15 Кричев - Орша - Лепель.

Что касается текущего ремонта, то на октябрь выполнены работы на более чем 60 км дорог и 240 пог.м мостов.

Также проводятся мероприятия по улучшению материально-технической базы организаций республиканского хозяйства. "Они нацелены на поддержание в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, мостов и путепроводов, увеличение автомобильных грузопотоков и повышение безопасности дорожного движения", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в Минтрансе, работы по ремонту автодорог в Оршанском районе проводятся с 2018 по 2020 год в соответствии с указом Президента и комплексом мер по реализации программы развития этого региона до 2023 года.-0-