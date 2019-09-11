В Оршанском районе к концу года планируют запустить крупный молочно-товарный комплекс

11 сентября, Оршанский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Около деревни Черное Оршанского района к концу текущего года планируют ввести в эксплуатацию крупный молочно-товарный комплекс "Купалинка", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный" Александр Фирсин.

"Купалинка" включает в себя три коровника, молочно-доильный блок, административный корпус, сенажные траншеи. Недавно специалисты шведской компании DeLaval смонтировали современное оборудование доильного зала типа "Карусель" на 60 мест. Установка имеет высокую производительность и будет рассчитана на 2 тыс. коров в сутки. Также здесь появится скреперная система очистки коровника. На современном комплексе будут содержаться 1,8 тыс. голов дойного стада и около 2,3 тыс. нетелей, молодняка.

Александр Кузьмич

Сергей Орлов

Юрий Козырев

"Оборудование комплекса будет обеспечивать не только современные подходы к доению, работу систем ухода за животными, но и контроль за качеством молока и здоровьем коровы. Фактически строится фабрика по производству молока, - отметил Александр Фирсин. - Инновационный проект позволит предприятию развивать отрасль животноводства и производство молока на качественно новом уровне. К 2025 году мы рассчитываем увеличить производство молока до 60-70 т в день (сейчас 45 т)".

Дмитрий Селюжицкий

Геннадий Лагуновский

На осуществление проекта будет затрачено Br43 млн (20% собственных средств, остальные - кредит Банка развития Беларуси). Строительство комплекса реализуется по указу №506 "О развитии Оршанского района". После запуска на "Купалинке" будут трудиться около 70 жителей близлежащих деревень. Молочно-товарный комплекс рассчитан на получение более 20 тыс. т молока в год.-0-

Фото Александра Хитрова