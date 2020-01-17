В Оршанском районе появятся цеха по сборке бронеавтомобилей и ПТУР

17 января, Оршанский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе возле деревни Устье появились производство патронов и цех по ремонту авиационных ракет. В 2020 году планируют построить цеха по производству нитроцеллюлозы, сборке бронеавтомобилей и противотанковых управляемых ракет, сообщил журналистам руководитель оршанских проектов ООО "БСВТ - новые технологии" Николай Бадюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализует государственное внешнеторговое унитарное предприятие "Белспецвнештехника" через дочернее предприятие ООО "БСВТ - новые технологии". Производство представляет собой целый комплекс объектов и площадок. Среди них участок сборки боеприпасов, где имеется более десяти станков производительностью 2,4 и 3,5 тыс. патронов в час. Предприятие готово обеспечить патронами белорусскую армию и внутренний рынок.

"После производства патроны визуально проверяются на наличие дефектов, смотрим размеры, маркировку, вес боеприпаса. Некоторые разбираем, проверяем нарезку. Все действия производим согласно ГОСТу", - отметил инженер-технолог Александр Левченко.

Предприятие также восстанавливает ракеты. Вооруженные Силы Беларуси уже заключили договор на ремонт авиационных ракет класса "воздух-воздух". В частности, Р-73 и Р-27. "В цеху нужно соблюдать строгие условия. Температурный режим при проверке ракет должен быть от плюс 15 до плюс 35 градусов, влажность - не выше 70%. Также обязательно заземление изделий, оборудования и работников. Все это жестко контролируется", - отметил начальник цеха регламента и ремонта Сергей Шевчик.

Николай Бадюк добавил, что авиационные ракеты должны были утилизировать, но вовремя передумали. "В 2019 году более 100 восстановленных и готовых к применению боеприпасов передали белорусской армии. Ремонт позволил сэкономить бюджетные деньги. Одна ракета Р-27 на мировом рынке стоит около $1 млн", - отметил он.

Есть на территории производства и уникальная для Беларуси контрольно-испытательная станция, оборудование которой позволяет проводить различные испытания, тестировать стрелковые боеприпасы, скорость полета патрона в соответствии с международными стандартами.

В ближайших планах построить цех по производству нитроцеллюлозы (оборудование закуплено), сборке бронеавтомобилей. В стадии завершения возведение цеха по сборке противотанковых управляемых ракет (ПТУР). "Проект реализуется в рамках указа №506 "О развитии Оршанского района", - сказал Николай Бадюк. - Идет развитие предприятия, а это влечет увеличение рабочих мест. Сегодня на нем трудятся 150 человек, но их количество планируем увеличить как минимум на столько же. Плюс Оршанского района в том, что здесь живут специалисты, которые много лет были задействованы в хранении и обслуживании боеприпасов. Их не надо обучать с нуля, достаточно переподготовки".-0-

Фото Александра Хитрова