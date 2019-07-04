4 июля, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Оршанском районе с начала года заработали 30 новых производств. Об этом сообщил председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко на внеочередном выездном заседании Витебского облисполкома по развитию Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Субъектами Оршанского района стали 116 организаций и индивидуальных предпринимателей. Начали свою деятельность 30 новых предприятий", - подчеркнул руководитель района. В частности, запущено производство замороженных овощей и фруктов в филиале "Тепличный" РУП "Витебскэнерго". Расширяет производство на приобретенных площадях общество "Марк Формэль".

Всего в основной капитал района за январь-май привлечено Br100 млн инвестиций. Производство продукции промышленности составило 104,4% к аналогичному периоду прошлого года, сельского хозяйства - 104%. "В результате принятых мер улучшилось финансовое состояние района. За январь-апрель выручка от реализации продукции увеличилась на 15%, чистая прибыль - в 4,8 раза", - добавил Игорь Исаченко.

В целом из 5 целевых индикаторов комплексного развития Оршанского района, определенных программой развития, выполняются три: выручка на одного работающего, темп роста собственных доходов и задание по росту заработной платы.

Касаясь проблемных вопросов, Игорь Исаченко отметил недостаточный ход реализации проектов по укомплектованию станочным оборудованием производства Оршанского инструментального завода, запуску кольцераскатного производства для БелАЗа на заводе "ПАК", строительству цеха убоя на Оршанском мясоконсервном комбинате.

Выездное заседание состоялось сегодня в Орше. В его работе приняли участие глава Администрации Президента Наталья Кочанова, управляющий делами Президента Виктор Шейман, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.-0-