В Оршанском районе в 2020 году будет достигнута полная обеспеченность качественной питьевой водой

8 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанский район станет первым в Витебской области, где будет достигнута полная обеспеченность населения качественной питьевой водой, сообщили корреспонденту БЕЛТА на УП "Витебскоблводоканал".

В настоящее время данный показатель составляет в районе более 96%. В этом году на его территории планируется ввести в эксплуатацию станции обезжелезивания в населенных пунктах Яковлевичи, Звездная, Межево, Гришаны, Крапивно, Заслоновка, Задровье и Стайки, что позволит достичь 100-процентного обеспечения населения качественной питьевой водой.

Работа по улучшению качества воды охватывает все регионы Витебской области. В этом году в каждом районе запланировано строительство от одной до трех станций обезжелезивания, всего же по итогам года планируется ввести в строй 43 таких объекта, что позволит улучшить качество воды для 12,6 тыс. человек. На эти цели направят около Br8,5 млн из республиканского и областного бюджетов.

Кроме того, совместно с международными консультантами началась подготовка тендерной документации для реализации инвестпроекта "Чистая вода Витебской области", проектное соглашение по которому в июне 2019 года было подписано между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Витебским облисполкомом и УП "Витебскоблводоканал". В соответствии с ним в области до конца 2022 года предусматривается строительство под ключ 80 объектов водоснабжения, включая станции обезжелезивания небольшой производительности и проведение модернизации существующих сельских водозаборов. Инвестпроект полностью соответствует приоритетам подпрограммы "Чистая вода" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. Объем инвестиций составит 15,5 млн евро.

В 2019 году в Витебской области были введены в строй 45 станций обезжелезивания и одна реконструирована в деревне Фариново Полоцкого района, что позволило обеспечить качественной питьевой водой около 15 тыс. жителей региона. В целом данный показатель на 1 января 2020 года сложился по области на уровне 94,8%. До конца года его планируется увеличить до 96,3%.-0-