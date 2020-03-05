В Оршанском районе водонапорную башню хотят превратить в объект сервиса

5 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Водонапорная башня в Оршанском районе продана сегодня на аукционе, организованном комитетом "Витебскоблимущество", почти за Br33,6 тыс., что более чем в 1,2 тыс. раз превышает начальную цену лота, передает корреспондент БЕЛТА.

Интерес к необычному объекту проявили два участника, а победитель определился на 67-м шаге аукциониста. Им оказалось ООО "Мелиор-рент" из Витебска. По словам его директора Святослава Шлапака, трехэтажное кирпичное здание планируется реконструировать и организовать на его базе сервисный объект. "Идея сделать реновацию бывшего промышленного сооружения и создать объект сервиса с оригинальной концепцией появилась давно, примеры подобных решений приходилось видеть в командировках за границей. На сайте "Витебскоблимущества" обратил внимание на объявление о торгах по водонапорной башне и понял, что с ее помощью получится воплотить идею в жизнь", - рассказал Святослав Шлапак.

Сооружение выгодно расположено недалеко от международной трассы в деревне Юрцево. В ближайшее время компания организует его обследование, после чего приступит к реализации проекта.

Объект выставлялся на торги с начальной ценой в одну базовую величину (Br27). В состав лота включены здание водонапорной башни 1957 года постройки общей площадью 45,2 кв.м, а также передаваемый в аренду на 25 лет земельный участок размером 0,02 га. Вырученные на торгах деньги поступят в областной бюджет.

Всего с начала года на аукционах "Витебскоблимущества" проданы девять объектов недвижимости на общую сумму свыше Br106,4 тыс.

На март-апрель этого года выставлены 75 лотов, более 70% из которых продаются со снижением цены на 20% и 50%. Среди реализуемых объектов бывший лагерь отдыха "Восток" в Витебском районе, а также помещения социального и производственного назначения в областном центре, Орше, Полоцке, Новополоцке и ряде сельских районов. Часть из них могут быть реконструированы под жилье или использоваться для ведения личного подсобного хозяйства.-0-