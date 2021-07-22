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22 июля 2021, 16:00

В Оршанском районе вовлечено в оборот более 580 объектов недвижимости

Фото из facebook-аккаунта "Витебскоблимущество"
Фото из facebook-аккаунта "Витебскоблимущество"

22 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе почти за 3 года вовлечено в оборот более 580 неиспользуемых объектов недвижимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Это стало возможным во многом благодаря действию норм указа №506 "О развитии Оршанского района Витебской области", которым региону предоставлены всесторонние меры поддержки, призванные стимулировать развитие во всех сферах деятельности, подчеркнули в комитете. Накануне принятия нормативного правового акта "Витебскоблимущество" совместно с Оршанским райисполкомом сформировало план вовлечения в оборот выявленного в ходе проверки неиспользуемого имущества государственной и частной формы собственности, предусматривающий мероприятия до 2023 года. Первоначально в него вошли 624 объекта, впоследствии при актуализации перечня выявлено и дополнительно включено еще 69 сооружений и помещений, из которых суммарно вовлечено почти 84%.

По состоянию на июль 2021 года в работе находятся 129 объектов недвижимости, из которых около 40% расположены в Орше. Общая площадь пустующих помещений составляет почти 150 тыс. кв.м, в том числе 29 зданий размером от 1 тыс. кв.м и более. Основным способом вовлечения в оборот является продажа - таким образом предстоит найти новых собственников примерно для 70% имущества. Преимущественно это производственные и складские помещения. Потенциальным инвесторам также предлагаются 13 зданий бывших магазинов, четыре объекта общественного питания, бывшие общежитие, клуб и дом культуры в сельской местности, образовательные и социальные строения. Кроме того, планируется сдать в аренду неиспользуемые помещения физкультурно-оздоровительного комплекса в агрогородке Зубревичи (всего 336 кв.м, или около 20% общей площади здания), а также более половины (почти 4,4 тыс. кв.м) главного производственного корпуса ОАО "Оршанский опытно-механический завод "Металлист".

Под снос определены 22 сооружения, или 17% невостребованной пока недвижимости. Владельцы 16 строений готовы использовать имущество в собственных целях.-0-

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