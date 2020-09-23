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23 сентября 2020, 16:28

В Оршанском районе за два года вовлечено в оборот более 320 ветхих и пустующих домов

Фото из архива
Фото из архива

23 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе за время действия указа №357 от 4 сентября 2018 года "О пустующих и ветхих домах" вовлечено в оборот более 320 простаивающих жилых строений, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Оршанского районного Совета депутатов Анатолий Сильченко.

Из общего количества вовлеченных в оборот строений были снесены за счет бюджетных средств 245 домов, в том числе почти 80 объектов в 2020 году. Как правило, планируемое к сносу простаивающее и аварийное жилье расположено на заросших земельных участках. Поэтому для оптимизации бюджетных расходов к этой работе привлекаются сельхозорганизации и коммунальное предприятие котельных и тепловых сетей, которые используют древесину для собственных нужд на отопление.

По данным на 1 сентября, в Оршанском районе включено в соответствующие реестры 34 ветхих и 161 пустующий дом. С начала 2020 года в регионе проведено почти 30 обследований состояния строений. В ходе мероприятий выявляются не только пустующие и ветхие дома, но также неиспользуемые земельные участки, при этом информация направляется в управление землеустройства Оршанского райисполкома, а собственникам выдается предписание о наведении порядка на земле. В сельсоветах по всем населенным пунктам ведутся списки домовладений, по которым необходимо проводить работы в соответствии с указом №357. В них указывается необходимая для планирования деятельности по каждому объекту информация, что позволяет эффективно контролировать проделанную работу. Актуальные сведения о пустующем и ветхом жилье размещаются на официальном сайте райисполкома.

Так как основной задачей работы с простаивающим жильем является наведение порядка на земле, местные власти предпринимают усилия по привлечению граждан к этому процессу. С начала года собственники 35 пустующих домов привели строения в порядок, еще 19 зданий граждане снесли собственными силами. Кроме того, проданы новым собственникам 4 дома на общую сумму Br7 тыс., еще 3 объекта готовятся к реализации.

Всего с 2012 года на территории Оршанского района снесено 898 ветхих и пустующих домов, в результате земельные участки общей площадью почти 190 га введены в сельхозоборот и перераспределены между землепользователями.-0-

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