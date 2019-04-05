В Оршанском районе запустят в мае производство замороженных овощей и ягод

5 апреля, Оршанский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Филиал "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" (Оршанский район) запустит во втором квартале производство замороженных овощей и ягод, сообщил журналистам директор филиала Павел Фоминов, передает корреспондент БЕЛТА.

Инвестпроект стоимостью Br17,1 млн реализуется в поселке Ореховск. В настоящее время в новом цехе ведется монтаж технологического оборудования, в том числе морозильных камер с общим объемом хранения 890 т. Первую партию продукции здесь намерены получить уже в мае. Мощности линии при односменном режиме работы составляют до 2 тыс. т замороженной продукции в год. При этом ее возможности позволяют выпускать различные смеси вплоть до девятикомпонентных. Сырье для заморозки "Тепличный" планирует использовать в том числе собственного производства. Реализация продукции будет вестись прежде всего на отечественном рынке, однако прорабатываются возможности поставок на экспорт.

Павел Фоминов отметил, что важным проектом для предприятия стала проведенная в 2018 году модернизация консервного участка цеха переработки продукции. Частичное обновление технологического оборудования позволило увеличить здесь объем производства в денежном выражении со Br180 тыс. до Br280 тыс., достичь рентабельности реализации - в 6,8%. Ассортимент выпускаемой продукции включает соленую и квашеную сезонную продукцию, в том числе в вакуумной упаковке (квашеная капуста, укроп соленый, томаты соленые, огурцы соленые), овощные консервы (сок томатный, маринованные овощи), плодово-ягодные консервы (протертые с сахаром), соки и напитки.

"С учетом мировых тенденций в сфере экологии на сокоприготовительном участке цеха установлена линия розлива продукции в стекло. Для этого мы используем стеклянную тару отечественного производства емкостью 0,75 л. Общий годовой объем производства соков в ней составляет 86 тыс. бутылок. В производственной линейке присутствует сок березовый в ассортименте, сок томатный, апельсиновый, манго, ананасовый, яблочно-апельсиновый, яблочно-виноградный, грейпфрут", - рассказал руководитель.

В числе других значимых проектов предприятия - строительство роботизированной фермы на 1,2 тыс. голов скота в деревне Стайки, что позволит увеличить долю животноводческой продукции в общей структуре производства "Тепличного" с 20% до 30%. Финансирование проекта стоимостью Br21,5 млн ведется за счет собственных средств "Витебскэнерго" и кредитных ресурсов Банка развития. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2019 года. Реализация проекта позволит создать 33 новых рабочих места.-0-