В Орше горожане помогли спасти сбитую косулю

8 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше горожане помогли спасти дикую косулю, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и защиты окружающей среды.

Животное было сбито неизвестным автомобилистом в районе мясоконсервного комбината по ул. Шкловской. Прохожие не оставили его в беде: вызвали ГАИ, ветслужбу, представителей природоохранной инспекции. "По оценке ветврачей, возраст косули составлял около года. На ее теле были зафиксированы небольшие ушибы и ссадины. И хотя животное находилось в состоянии шока, полученные травмы угрозы для жизни не представляли. Поэтому его вывезли в лес за пределами города и отпустили в родную среду обитания", - рассказали в комитете.

Оршанская городская и районная инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды благодарят за помощь, а также призывают дальше вместе заботиться о родной природе.-0-