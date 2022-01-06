В Орше грабитель во дворе напал на пенсионерку

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше грабитель напал на пенсионерку. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Нарушителя задержали. Сотрудникам патрульно-постовой службы милиции Оршанского РУВД для этого понадобилось менее часа.

"Установлено, что 35-летний неработающий местный житель "вел" пенсионерку от банкомата, где та снимала деньги. Напасть решил, когда женщина свернула с центральной улицы во дворы. Добычей злоумышленника стали мобильный телефон и около Br600. Пустую сумку он выбросил недалеко от места преступления", - рассказали в МВД.

Подозреваемый задержан милиционерами на выходе из магазина, где успел потратить часть похищенной суммы на спиртное и сигареты.

По факту грабежа следователями возбуждено уголовное дело.-0-