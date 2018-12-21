В Орше открывается обновленное здание межрайотдела Госкомитета судебных экспертиз

21 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше сегодня торжественно откроют обновленное здание межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. В торжественном мероприятии примут участие председатель Госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед, представители областной и районной власти, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Наталья Романова.

Работы по капитальному ремонту и техническому оснащению помещений велись около двух лет. Теперь все сотрудники отдела будут находиться под одной крышей. "В новом здание разместились современные лаборатории, кабинеты и специальные помещения, где созданы необходимые условия труда для экспертных подразделений межрайонного отдела, а также установлено оборудование для проведения новых видов экспертиз. Так, с вводом обновленного здания межрайонного отдела в Оршанском районе будет начато проведение компьютерно-технических экспертиз", - отметила Наталья Романова.

Введение в эксплуатацию здания Оршанского межрайотдела - один из этапов по дальнейшему развитию материально-технической базы экспертных подразделений Беларуси. В 2018 году по плану проводится капитальный ремонт и модернизация 18 объектов комитета. Среди них здания медицинских судебных экспертиз в Пинске, управления ГКСЭ по Гродненской области, центрального аппарата по пр. Любимова в Минске. В прошлые годы были открыты современные комплексы в Бобруйске, Витебске, Минске, Слониме и других городах.-0-