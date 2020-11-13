В Орше планируют открыть бюро переводов на "ясный язык" для людей с особенностями развития

13 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/ Территориальный центр социального обслуживания населения (ТЦСОН) Оршанского района, участвующий в проекте по обучению языку, доступному для людей с интеллектуальными нарушениями, планирует открыть бюро переводов на "ясный язык" для людей с инвалидностью, рассказала корреспонденту БЕЛТА куратор проекта в Оршанском регионе Ирина Кулик.

При ТЦСОНе в Орше на добровольных началах организована работа по переводу текстов на "ясный язык" для людей с особенностями развития. "Даже самые простые, на взгляд обычного человека, вещи, тексты, надписи для таких людей кажутся непонятными, - подчеркнула Ирина Кулик. - В нашем центре в отделении сопровождаемого проживания вместе с тремя молодыми людьми - инвалидами II группы уже не первый год занимаемся переводом на так называемый ясный язык. Молодые люди с особенностями развития считаются экспертами в этой сфере и могут при необходимости выполнять заказы предприятий и организаций по переводу. Например, для люди с особенностями психофизического развития. В перспективе, если будут спрос и интерес со стороны госструктур и бизнеса, в Орше откроют отдельное бюро переводов на "ясный язык".

11-12 ноября в Витебске проводился онлайн-семинар "Ясный язык - доступная коммуникация", где специалисты из Орши рассказали о результатах и наработках участия в глобальном проекте по обеспечению доступности в получении социальных услуг людей с инвалидностью.

Совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защиты облисполкома, руководством Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам обсудили возможности и перспективы проекта.

В конце ноября в Орше планируют при условии благоприятной эпидемиологической обстановки провести митап с участием представителей различных сфер райцентра: образования, социальных учреждений, бизнеса, СМИ, госорганизаций. На нем расскажут о возможностях работы с текстами на "ясном языке", для чего они необходимы и кому могут пригодиться. Также презентуют уже готовые тексты, поделятся своими наработками и продемонстрируют на примере ТЦСОНа, как можно организовать адаптивную среду для людей с особенностями развития.

Касаясь развития проекта и обучения экспертов из числа подопечных ТЦСОНа, Ирина Кулик рассказала, что начинали с буклетов о центре соцобслуживания. Максимально упрощали язык, адаптируя текст для людей с умственными нарушениями. Например, в перечне услуг, которые оказывает центр, заменили все сложносоставные слова, убрали незнакомые, подставив вместо них общеизвестные, самые распространенные и, на взгляд оценщиков, понятные.

Буклетами дело не ограничилось. В комнате приема пищи для людей с инвалидностью сделали такие же упрощенные инструкции на доступном языке. Для тех, кто не умеет читать, нарисовали пиктограммы с объяснениями, как заваривать чай и кофе. "Многие из наших подопечных даже не понимают выражение "приготовление пищи", - отметила Ирина Кулик. - Но они знают, что такое "готовить еду". И мы стараемся для посетителей нашего центра все, что их окружает, объяснить понятным для них языком".

Такую же работу специалисты центра и, в частности, отделения сопровождающего проживания проделали с документами, важными для их подопечных. Договор на оказание услуг и даже паспорт - все переведено для них на "ясный язык".

Как правило, договоры на оказание услуг ТЦСОНа заключаются с законными представителями людей с интеллектуальными отклонениями. Однако порой даже им не понятны юридические термины этого документа. Перевод договора на более простой язык помогает вникнуть в суть человеку с инвалидностью и их возрастным родителям и опекунам. Специалисты центра перед его заключением проговаривают самые сложные моменты, но не всегда родители или бабушки и дедушки задают уточняющие вопросы. Соответственно, в дальнейшем может возникнуть недопонимание.

"Что касается паспорта, то мы создали аналог этого самого важного для гражданина нашей страны документа в упрощенном виде. На нем показали, что означает каждая надпись, - рассказала куратор проекта. – Дата рождения, пол, серия и номер паспорта, где находится фото, даже имя и отчество - это то, в чем людям с особенностями развития нужно разбираться".

Работа по переводу любого текста проводится всего 1 раз в неделю. Это очень сложный и трудоемкий процесс. На разбор и адаптацию одного абзаца, состоящего менее чем из 15 строк, может уйти час-полтора. Это большая нагрузка как для посетителей центра, так и его сотрудников - а переводом занимаются всего два специалиста ТЦСОНа. Тем не менее люди с особенностями развития сами проявляют инициативу и задают темы текстов для новых переводов. Например, отвечая на запрос подопечных, специалисты вскоре будут обучать их навыкам поведения при пожаре. Создадут адаптированное руководство по эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Возможно, оно будет содержать пиктограммы. После его изучения теорию закрепят на практике.

Подобные переводные тексты, инструкции и буклеты в будущем можно будет использовать на автовокзалах и железнодорожных станциях. Еще одна из тем, интересующих людей с интеллектуальными нарушениями, - покупка электронного билета. В оршанском ТЦСОНе подумывают над созданием подобной инструкции на "ясном языке" для людей с инвалидностью. Это позволит тем из них, кто может передвигаться самостоятельно, быть более свободными в выборе направления путешествия.

"В целом проект полезен не только для людей с инвалидностью, - заключила Ирина Кулик. - Люди пожилого возраста теряются в современном информационном пространстве. У них изобилующие новомодными словами тексты, надписи, инструкции вызывают отторжение. Они не всегда пользуются терминалами самообслуживания, боясь нажать не на ту кнопку. Инструкции, переведенные на "ясный язык" или с использованием пиктограмм, позволят им не отставать в цифровом мире и пользоваться услугами умных машин и цифровых гаджетов".-0-