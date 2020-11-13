В Орше планируют открыть бюро переводов на "ясный язык" для людей с особенностями развития

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 13 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:16 В Новогрудке совершено разбойное нападение на пенсионера - подозреваемые задержаны Происшествия
12:14 Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн Экономика
12:08 Витебчанин убил ножом лабрадора Происшествия
12:07 Мозырский НПЗ завершает строительство новой технологической печи на битумной установке Экономика
12:07 В Гродно завершено расследование дела о приготовлении к организации массовых беспорядков Происшествия
12:05 Житель Лунинецкого района изготавливал марихуану и снабжал ею знакомых Происшествия
12:03 В Киеве трижды выстрелили в полицейского В мире
11:56 Новые ограничения из-за COVID-19 вступили в силу в Москве В мире
11:47 Корректировка закона о гражданстве повысит миграционную привлекательность страны - Василевич Общество
11:46 Гомельчанин, распыливший газ и ударивший сотрудников ОМОНа, приговорен к 3 годам колонии Происшествия
11:43 Во дворах Минска станет больше контейнеров для отходов, а на улицах - меньше урн Регионы
11:41 На дорогах Минской области за 10 месяцев погибли 60 пешеходов Происшествия
11:36 Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич Общество
11:34 Такси въехало в остановку в Киеве - два человека погибли В мире
11:33 На парламентских выборах в Мьянме победила правящая партия В мире
11:28 Прокуратура Сморгонского района возбудила уголовное дело о надругательстве над госсимволикой Происшествия
11:24 ФОТОФАКТ: Последствия тайфуна "Вамко" на Филиппинах В мире
11:22 Авиакомпания "Мотор Сич" возобновила полеты из Запорожья в Минск Общество
11:21 Беларусь и Сербия договорились о реализации совместных проектов в торговле, экономике и туризме Экономика
11:20 В Орше планируют открыть бюро переводов на "ясный язык" для людей с особенностями развития Регионы
11:18 В гродненском Старом замке началась отделка интерьеров и подготовка экспозиции Регионы
11:04 БЖД: каждый 10-й пассажир поездов с ненумерованными местами покупает билет дистанционно Общество
11:01 На участке Партизанского проспекта в Минске меняется схема движения Регионы
11:00 Мингорисполком ждет от горожан предложений по благоустройству зон у водоемов Регионы
10:54 В России выявили почти 22 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки - новый максимум В мире
10:43 Массовое ДТП с участием 29 машин произошло в Миннесоте В мире
10:39 Лукашенко дает интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья Президент
10:34 Новый максимум зараженных коронавирусом в Грузии - почти 3,5 тыс. случаев В мире
10:32 На МКАД легковушка ушла в неуправляемый занос и врезалась в осветительную мачту Происшествия
10:26 Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
13 ноября 2020, 11:20

В Орше планируют открыть бюро переводов на "ясный язык" для людей с особенностями развития

Фото из архива
Фото из архива

13 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/ Территориальный центр социального обслуживания населения (ТЦСОН) Оршанского района, участвующий в проекте по обучению языку, доступному для людей с интеллектуальными нарушениями, планирует открыть бюро переводов на "ясный язык" для людей с инвалидностью, рассказала корреспонденту БЕЛТА куратор проекта в Оршанском регионе Ирина Кулик.

При ТЦСОНе в Орше на добровольных началах организована работа по переводу текстов на "ясный язык" для людей с особенностями развития. "Даже самые простые, на взгляд обычного человека, вещи, тексты, надписи для таких людей кажутся непонятными, - подчеркнула Ирина Кулик. - В нашем центре в отделении сопровождаемого проживания вместе с тремя молодыми людьми - инвалидами II группы уже не первый год занимаемся переводом на так называемый ясный язык. Молодые люди с особенностями развития считаются экспертами в этой сфере и могут при необходимости выполнять заказы предприятий и организаций по переводу. Например, для люди с особенностями психофизического развития. В перспективе, если будут спрос и интерес со стороны госструктур и бизнеса, в Орше откроют отдельное бюро переводов на "ясный язык".

11-12 ноября в Витебске проводился онлайн-семинар "Ясный язык - доступная коммуникация", где специалисты из Орши рассказали о результатах и наработках участия в глобальном проекте по обеспечению доступности в получении социальных услуг людей с инвалидностью.

Совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защиты облисполкома, руководством Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам обсудили возможности и перспективы проекта.

В конце ноября в Орше планируют при условии благоприятной эпидемиологической обстановки провести митап с участием представителей различных сфер райцентра: образования, социальных учреждений, бизнеса, СМИ, госорганизаций. На нем расскажут о возможностях работы с текстами на "ясном языке", для чего они необходимы и кому могут пригодиться. Также презентуют уже готовые тексты, поделятся своими наработками и продемонстрируют на примере ТЦСОНа, как можно организовать адаптивную среду для людей с особенностями развития.

Касаясь развития проекта и обучения экспертов из числа подопечных ТЦСОНа, Ирина Кулик рассказала, что начинали с буклетов о центре соцобслуживания. Максимально упрощали язык, адаптируя текст для людей с умственными нарушениями. Например, в перечне услуг, которые оказывает центр, заменили все сложносоставные слова, убрали незнакомые, подставив вместо них общеизвестные, самые распространенные и, на взгляд оценщиков, понятные.

Буклетами дело не ограничилось. В комнате приема пищи для людей с инвалидностью сделали такие же упрощенные инструкции на доступном языке. Для тех, кто не умеет читать, нарисовали пиктограммы с объяснениями, как заваривать чай и кофе. "Многие из наших подопечных даже не понимают выражение "приготовление пищи", - отметила Ирина Кулик. - Но они знают, что такое "готовить еду". И мы стараемся для посетителей нашего центра все, что их окружает, объяснить понятным для них языком".

Такую же работу специалисты центра и, в частности, отделения сопровождающего проживания проделали с документами, важными для их подопечных. Договор на оказание услуг и даже паспорт - все переведено для них на "ясный язык".

Как правило, договоры на оказание услуг ТЦСОНа заключаются с законными представителями людей с интеллектуальными отклонениями. Однако порой даже им не понятны юридические термины этого документа. Перевод договора на более простой язык помогает вникнуть в суть человеку с инвалидностью и их возрастным родителям и опекунам. Специалисты центра перед его заключением проговаривают самые сложные моменты, но не всегда родители или бабушки и дедушки задают уточняющие вопросы. Соответственно, в дальнейшем может возникнуть недопонимание.

"Что касается паспорта, то мы создали аналог этого самого важного для гражданина нашей страны документа в упрощенном виде. На нем показали, что означает каждая надпись, - рассказала куратор проекта. – Дата рождения, пол, серия и номер паспорта, где находится фото, даже имя и отчество - это то, в чем людям с особенностями развития нужно разбираться".

Работа по переводу любого текста проводится всего 1 раз в неделю. Это очень сложный и трудоемкий процесс. На разбор и адаптацию одного абзаца, состоящего менее чем из 15 строк, может уйти час-полтора. Это большая нагрузка как для посетителей центра, так и его сотрудников - а переводом занимаются всего два специалиста ТЦСОНа. Тем не менее люди с особенностями развития сами проявляют инициативу и задают темы текстов для новых переводов. Например, отвечая на запрос подопечных, специалисты вскоре будут обучать их навыкам поведения при пожаре. Создадут адаптированное руководство по эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Возможно, оно будет содержать пиктограммы. После его изучения теорию закрепят на практике.

Подобные переводные тексты, инструкции и буклеты в будущем можно будет использовать на автовокзалах и железнодорожных станциях. Еще одна из тем, интересующих людей с интеллектуальными нарушениями, - покупка электронного билета. В оршанском ТЦСОНе подумывают над созданием подобной инструкции на "ясном языке" для людей с инвалидностью. Это позволит тем из них, кто может передвигаться самостоятельно, быть более свободными в выборе направления путешествия.

"В целом проект полезен не только для людей с инвалидностью, - заключила Ирина Кулик. - Люди пожилого возраста теряются в современном информационном пространстве. У них изобилующие новомодными словами тексты, надписи, инструкции вызывают отторжение. Они не всегда пользуются терминалами самообслуживания, боясь нажать не на ту кнопку. Инструкции, переведенные на "ясный язык" или с использованием пиктограмм, позволят им не отставать в цифровом мире и пользоваться услугами умных машин и цифровых гаджетов".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Орша
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Во дворах Минска станет больше контейнеров для отходов, а на улицах - меньше урн
Фото управления культуры Гродненского облисполкома В гродненском Старом замке началась отделка интерьеров и подготовка экспозиции
Фото из архива На участке Партизанского проспекта в Минске меняется схема движения
Фото из архива Мингорисполком ждет от горожан предложений по благоустройству зон у водоемов
Фото из архива Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи
Игорь Кушнеревич. Фото из архива Запасы реагентов, хвойные лапки в вазонах - "Минскзеленстрой" готов к зиме
Главное
Во время интервью Лукашенко дает интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья
Субботин: будем обеспечены всей линейкой продуктов питания по удобной цене
В Беларуси выздоровели и выписаны 92 843 пациента с COVID-19
Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич
Топ-новости
Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи
Посол Китая Се Сяоюн вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси
Забирайте свои 100 000 на новеньком Geely! Настоящий ураган призов от Белагропромбанка
Корректировка закона о гражданстве повысит миграционную привлекательность страны - Василевич
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины в Минске
Правительство одобрило привлечение $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Беларусь и Сербия договорились о реализации совместных проектов в торговле, экономике и туризме
Лавров: зарубежные кураторы протестов в Беларуси понимают их бессмысленность, но не могут остановиться
Лучших работников АПК чествовали в Могилевской области
Мозырский НПЗ завершает строительство новой технологической печи на битумной установке
БЖД: каждый 10-й пассажир поездов с ненумерованными местами покупает билет дистанционно
В Беларуси началась отправка призывников в войска
Космонавт Новицкий рассказал о подготовке к новому полету
Открытие кафедры реаниматологии, волонтерский отряд - ГГМУ расширяет направления в борьбе с COVID-19
Программы образования, отсрочка от армии - какие мнения звучали на диалоговой площадке в Минске
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.