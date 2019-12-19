В Орше подведут итоги работы студотрядов Витебской области в уходящем году

19 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Ледовой арене Орши 19-20 декабря торжественно подведут итоги занятости молодежи Витебской области во время "Трудового семестра - 2019", сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. В период трудового семестра в Витебской области в строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических, сервисных студенческих отрядах работали более 4,8 тыс. человек. Молодые люди трудились в Молдове, России.

"Молодежь Витебщины участвовала во Всебелорусской стройке "Город молодости - 2019", возведении социально значимых объектов в области, благоустройстве регионов, работала в оздоровительных лагерях Беларуси и России", - отметили в обкоме.

В Орше на торжественной церемонии наградят победителей в 18 номинациях. Также лучшие бойцы региона станут участниками областного слета студотрядов, который соберет порядка 100 человек. Предусмотрена спортивная и творческая программы. Желающие смогут присоединиться к благотворительной акции "Чудеса на Рождество" и помочь воспитанникам Андреевского детского дома.

Партнерами и организаторами мероприятия выступили Витебский областной комитет БРСМ и главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.-0-