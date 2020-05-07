В Орше в 2021 году планируют начать строительство новой поликлиники

7 мая, Оршанский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В новом микрорайоне Заднепровье Орши в 2021 году намерены начать строительство поликлиники, сообщил сегодня журналистам председатель райисполкома Игорь Исаченко перед открытием лечебного корпуса Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны "Юрцево", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Исаченко, в программу развития Оршанского района включено 18 подпрограмм, касающихся различных сфер, в том числе здравоохранения. Уже проведена реконструкция реабилитационного центра в Барани, приобретено девять машин для скорой помощи, открыли 40-квартирный дом для медработников.

"Среди важных объектов, которых ждут жители района, поликлиника в новом микрорайоне Заднепровье. В этом году выделено Br500 тыс. для разработки проектно-сметной документации. В 2021-м приступим к возведению", - отметил Игорь Исаченко.

Он добавил, что в нынешнем году намерены капитально отремонтировать ФАП в деревне Мошково, ввести в эксплуатацию прачечную Оршанской городской больницы №1 имени Н.А. Семашко. В 2020 году также начнут разработку документации по строительству пищеблока в Ореховской участковой больнице.-0-