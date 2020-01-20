В Орше восстановят музей Заслонова

20 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше намерены восстановить музей имени Константина Заслонова на прежнем месте на ул.Молокова недалеко от железнодорожного вокзала. Такое решение принято Оршанским райисполкомом, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райиспокома Сергей Горбачев.

Отвод земли под здание уже сделан. На данный момент определяется подрядная организация, которая будет исполнять функции заказчика объекта, идет согласование всех рабочих вопросов с облисполкомом. В феврале планируется приступить к разработке проектно-сметной документации, после чего, при условии выделения финансирования, начнется непосредственно строительство нового здания музея. "Если все сложится, то до конца года мы надеемся возобновить работу музея", - констатировал Сергей Горбачев.

Объем необходимых вложений будет определен после разработки проекта нового здания музея. "Пока мы можем сказать только, что планируется многофункциональное здание площадью до 1 тыс. кв.м. Там будут экспозиционные залы, посвященные деятельности Заслонова и его партизанского и подпольного движения, кабинеты для сотрудников, выставочный зал для сменных выставок и зал для проведения мероприятий. Также намерены разместить там отдельные экспозиции, посвященные Оршанскому району в военные годы и воинам-афганцам", - рассказал начальник отдела культуры.

В июле 2016 года ураганный ветер серьезно повредил кровлю старого здания музея, которому было уже более 110 лет. После этого полностью обветшавший к тому времени объект по заключению экспертов был признан аварийным и не подлежащим восстановлению. Экспонаты убрали, а здание спустя время снесли. Сейчас все бережно сохраненные экспонаты разбиты поколлекционно и хранятся в фондах Музея истории и культуры Орши. 30% из них, регулярно экспонировавшиеся ранее, выставлены в двух залах данного учреждения.

Герой Советского Союза Константин Заслонов в годы Великой Отечественной войны являлся командиром партизанского отряда, потом бригады, с октября 1942 года - командующим всеми партизанскими силами оршанской зоны. За короткий период под его руководством вражеским силам был нанесен серьезный урон. Об этом свидетельствует тот факт, что даже за мертвого Заслонова оккупанты предлагали большое вознаграждение. Значимость партизанской деятельности легендарного комбрига нашла отражение в кинематографе. В 1949 году на киностудии "Беларусьфильм" был снят советский художественный фильм "Константин Заслонов", главную роль в котором исполнил народный артист РСФСР Владимир Дружников.-0-