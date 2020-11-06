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06 ноября 2020, 13:58

В Ошмянах открыли после масштабной реконструкции детский сад

Обновленный детский сад
Обновленный детский сад

6 ноября, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах открыли после масштабной реконструкции детский сад. Учреждение стало одним из передовых в регионе в плане энергоэффективности, передает корреспондент БЕЛТА.

Ясли-сад №3 города Ошмяны был построен в 1970 году. Условия в нем в последние годы были далеки от идеальных. Было принято решение о реконструкции здания. На капремонт, а также тепловую реабилитацию, внедрение энергоэффективных решений было направлено около Br5,1 млн. Свыше Br3 млн выделил Гродненский облисполком, часть затрат были профинансированы Европейским союзом.

"Защита материнства и детства - важнейшая функция государства. И органы власти на различных уровнях принимают необходимые меры для создания надлежащих условий для физического и духовного развития самых юных граждан", - отметил во время церемонии открытия председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Открытие обновленного сада, по его словам, подтверждает социальную ориентированность политики государства.

"Большое благо - создавать для детей комфортные условия для безопасного времяпрепровождения, полноценного развития. Любой проект в социальной сфере важен. Ведь это инвестиции в человеческий капитал, в наше будущее, в наших детей", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что стало хорошей традицией открывать значимые объекты к важным праздничным датам. Впрочем, совершенствование инфраструктуры в социальной сфере, реконструкция, строительство новых объектов - процесс постоянный. Вскоре новые детские сады появятся в Гродно, Лиде, Слониме.

Виктор Пранюк подчеркнул значимость того, что в Ошмянах к реализации проекта смогли привлечь и иностранный капитал.

"Мы получили фактически новый сад. С комфортными группами, спальнями, оборудованием, мебелью, самыми современными условиями для 110 воспитанников", - рассказала директор сада Татьяна Бизукойть. Обновили в учреждении и пищеблок, спортивный и музыкальный залы.

Детсад самый передовой в регионе в плане энергоэффективности. Здесь внедрены все современные решения в этой сфере. В частности, в саду выполнена тепловая реабилитация фасадов здания и кровли, заменены на энергоэффективные окна. Установлена фотоэлектрическая система. Смонтированы в саду тепловые насосы и солнечный коллектор, которые используются и для отопления здания, и для горячего водоснабжения. Одно из преимуществ этих источников - автономность, при снижении температуры ниже минус 5 градусов система теплоснабжения автоматически подключается к котельной ЖКХ. Для сохранения тепла в здании применяется система вентиляции с рекуперацией.

Снабжают электричеством сад в том числе и расположенные на крыше солнечные панели общей мощностью 10 кВт. Для учреждения образования закуплена бытовая техника класса A, во внутреннем и внешнем освещении используются светодиодные лампы. Внедрение всех этих решений, как ожидается, позволит существенно сократить расход энергоресурсов, сэкономить на коммунальных платежах.

Детский сад № 3 стал пилотным объектом для проекта "Внедрение мероприятий по энергоэффективности для устойчивого энергетического развития Ошмянского района Беларуси", который финансируется Европейским союзом и Ошмянским райисполкомом в рамках программы "Соглашение мэров - демонстрационные проекты". Общий бюджет проекта составил около 700 тыс. евро, в том числе финансирование Европейского Союза - 555 тыс. евро.

Ошмяны присоединились к Соглашению мэров в 2012 г. и были одними из первых городов Беларуси подписантами данного соглашения. Соглашение мэров - международное движение местных властей по добровольному принятию обязательств сократить выбросы CO2 с помощью внедрения энергоэффективных технологий и развития возобновляемых источников энергии. Ошмянский райисполком принял обязательство снизить выбросы на 20% к 2020 году, и для достижения этой цели в регионе реализуется ряд проектов в сфере энергоэффективности.-0-

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Гродненская область дети детские сады Ошмяны реконструкция
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