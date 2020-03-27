В Ошмянском районе пожилым помогают более 100 соцработников и волонтеров

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе продукты и медикаменты пожилым доставляют свыше 100 соцработников и волонтеров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор территориального центра социального обслуживания населения Ошмянского района Лилия Неверкевич.

Все помогающие пожилым сотрудники центра обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, в том числе антисептиками и марлевыми повязками собственного изготовления. Их используют наряду с продукцией промышленного производства.

"Вряд ли это можно назвать полноценным производством, но мы действительно своими силами шьем маски на базе центров дневного пребывания. Сейчас массовые мероприятия в этих учреждениях сокращены до минимума, поэтому работники, а у нас они на все руки мастера, решили попробовать себя в этом деле. Закупили марлю, посмотрели в интернете технологию, потренировались и начали шить", - отмечает Лилия Неверкевич. В день выпустить могут свыше 100 масок. Это куда дешевле, чем закупать централизованно в аптеке.

В кармане каждого сотрудника и дозатор с антисептиком ручной работы. Способ приготовления прост: в спиртосодержащую жидкость добавляют эфирные масла для приятного запаха.

"Такой антисептик каждый может приготовить дома. Рассказываем об этом подопечным, как и о других мерах профилактики коронавируса. Обязательно раздаем памятки, просим остаться дома, не посещать людные места", - рассказывает Лилия Неверкевич.

Соцработники центра обслуживают около 500 жителей района. Еще около 300 инвалидов и одиноко проживающих по разным причинам не обслуживались - к ним сотрудники соцслужбы и волонтеры пошли в первую очередь. Выявляют и тех, кому может понадобиться доставка продуктов или медикаментов. Зачастую в этом помогают сами подопечные соцработников, подсказывают, к кому из соседей стоит зайти и предложить помощь. Работают и горячие линии, по которым можно оставить заявку на доставку на дом продуктов или лекарств. Например, недавно на один из номеров позвонила жительница Минска и пригласили работников соцслужбы приглядеть за ее пожилой мамой в Ошмянском районе. Сама дочка оперативно приехать не может.

Сейчас с пожилыми работают свыше 70 социальных работников, 10 сиделок. Помогают и три десятка волонтеров, представляющих БРСМ и Красный Крест. При необходимости количество добровольных помощников будет увеличено.

Пожилые такой помощи рады, отмечает волонтер Наталья Кухарева. По ее словам, заказы от них простые: чаще всего просят купить сливочное и подсолнечное масло, крупы для каш, муку для блинчиков.-0-

Фото Леонида Щеглова