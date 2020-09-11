В Осиповичах открыли детский дом семейного типа

11 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В городе Осиповичи Могилевской области торжественно открыли детский дом семейного типа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою семью и заботливых родителей нашли три мальчика и две девочки. Мария и Алексей Бибетка решили посвятить себя благородному делу не сразу. Сначала мечтали о приемном ребенке, и когда им предложили взять сразу пятерых, задумались, но ненадолго. Данику - три года, а Артему - восемь. Валерия, Павел и Настя почти одного возраста - постарше, поэтому подружились сразу и уже помогают родителям ухаживать за младшими.

Мария и Алексей по профессии - психологи, поэтому опыт общения с мальчиками и девочками довольно богатый, что способствует налаживанию отношений с детьми. Семья уже успела немного обжиться на новом месте, так как заселились в предоставленный государством дом в середине августа. Ребята привыкли к распорядку, домашним обязанностям. Старшие удачно начали учебный год в школах, а самый маленький ходит в Протасевичский детский сад со сказочным названием "Теремок". Паша любит играть в футбол, Настя осваивает пианино, Лера - цимбалы.

Торжественные минуты с новой семьей разделили представители районной исполнительной власти, райсовета депутатов, общественных объединений и организаций, предприятий города, частные предприниматели. Каждый хотел не только поздравить с новосельем, но и оказать помощь. Поэтому подарков было немало - современная бытовая техника, постельное белье, посуда, игровое оборудование, кондитерские и молочные изделия, моющие средства и даже туи.

Благочинный Осиповичского округа Василий Белоус освятил новый дом и благословил его жителей.-0-